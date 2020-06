OM easket dat Ljouwerter boerinne ûnder betingst bedriuw stilleit

Dat wie net it iennige, de bisten hiene ek net genôch te iten. Earder hie de frou as maatregel al krigen dat se mar in beheind tal bisten hâlde mei. De NVWA hie alris 59 fan de 99 kij fuorthelje litten. Se hiert no ien om har te helpen.

De offisier fan justysje easket dat it bedriuw in jier lang stilleit en dat de fertochte in jildboete fan 5.000 euro betellet, beide ûnder betingst. "Dieren op een boerenbedrijf zijn afhankelijk van mensen. Die hebben zich te houden aan de regels die gesteld zijn voor het houden van dieren. De dieren zijn dus niet onbeschermd", sei de offisier.