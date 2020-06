Brânbrief oan minister oer frijheid bewenners soarchynstellingen

Dat skriuwt de nije lanlike stichting Stop Onnodige Vrijheidsbeperking in de Zorg tiisdei yn in brânbrief oan de minister. Neffens de stichting driuwt de tiid, omdat tûzenen âlderen opsletten sitte en dêrûnder lije. Op in soad plakken soe net in goede ôfwaging makke wurde tusken de beskerming tsjin it coronafirus en it jaan fan goede soarch en kwaliteit fan libjen.