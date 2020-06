Grêfkelder Jonker Sicke wurdt tagonklik makke foar publyk

Begjin dit jier kamen de bonken oan it ljocht yn Jellum. It wie wol bekend dat der in grêfkelder siet, mar tocht waard dat de resten dêr net mear lizze soene. Jonker Sicke en trije fan syn famyljeleden waarden yn de santjinde iuw byset yn de grêfkelder. De tsjerke is yn dy tiid ferskate kearen troffen troch brân. Tocht waard dat dêrby ek de resten fan de jonker en syn famylje ferdwûn wiene.

Meter foar meter

De bonken binne yn de rin fan de jierren wol bot trochelkoar rekke. De houten kisten dêr't se yn begroeven binne, binne foar in grut part fergien. Dêrom wurdt no op hiel sekuere wize de kelder leechhelle. Meter foar meter wurdt de grûn fuorthelle en yn pûden nei de oare kant fan de dyk brocht. Dêr wurde de bonken derút socht en op in tafel byelkoar lein.