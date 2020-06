Wetterskip ferbetteret wâlskanten en wetterkearingen Langwarder Wielen

In kearing is in barriêre tusken tusken twa ferskate wetterpeilen, heger en leger. Yn it gefal fan de Langwarder Wielen sit de kearing dêr't no oan wurke wurdt tusken in polder en de boezem.

Fean fersakket

Op dat plak is de kearing net stabyl. As it wetter heech stiet en de kearing fol mei wetter sit, kin er ynsakje, seit Jan Sipma, projektlieder fan Wetterskip Fryslân. Dêrom wurde peallen yn de grûn fan de kearing set. Dy hâlde de ferskate grûnlagen op harren plak. Benammen fean wol maklik fuortsakje. Dat is gefaarlik, foaral by kearingen der't in sleat achter sit.