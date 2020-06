Ekstra subsydzje fan 9.000 euro foar Voedselbank Eaststellingwerf

De Voedselbank yn Eaststellingwerf stipet op it stuit sa'n 40 húshâldingen, dy't ûnder it besteansminimum libje. Dizze húshâldingen krije alle wiken in pakket mei iten. De Voedselbank wrakselet al in skoft mei weromrinnende ynkomsten út donaasjes en jeften.