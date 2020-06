Ministearje fan Folkssûnens soarget foar Fryske oersetting fan donorfolder

It Ryk soarget foar in Frysktalige oersetting fan de donorfolder. Deputearre Sietske Poepjes easke dat foarige wike fan it ministearje fan Folkssûnens. De folder, dy't ynformaasje jout oer de nije donorwet dy't 1 july yngiet, wurdt yn ferskate talen útbrocht sa as bygelyks yn it Poalsk it Frânsk en it Dútsk. Mar net yn it Frysk. En dat kin net seit Poepjes, omdat it Frysk de twadde rykstaal is.