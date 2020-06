Kollum: "Gjin applaus foar de soarch"

Kabinet Rutte I sette útein mei besunigingen op soarch en sosjale wissichheid. Syn freonen fan de VVD stelden foar om it basispakket fan soarchfersekerder skraler te meitsjen en it eigen risiko te ferheegjen. Fansels, it wiene drege tiden, mar dy yngrepen wiene symptomatysk. Lykas bliken die mei it kabinet Rutte II. Ferskillende plannen foar kwaliteitsferbettering yn de soarch krigen in njet fan de VVD. Dat liede ta in folkspetysje mei de titel 'Red de zorg'. Dy waard krapoan in miljoen kear ûndertekene. Net dat it in reet útmakke, want it ynkrimpen fan ferpleechhûzen en langduorjende soarch gie gewoan troch.

Sikehuzen, ferpleechkundigen en húsdokters begûnen te protestearjen. It tekoart oan soarchpersoniel waard troch guon partijen noch besocht op te lossen mei in arbeidsmarktakkoart, in inisjatyf dat lykwols op in drol útdraaide. Gefolch: in sektor dy't oant op de bonke ta útklaaid is. Struktureel te min minsken, sadwaande in te hege wurkdruk, struktureel ûnderbetelle.

No, troch de pandemy dy't de maatskippij op 'e kop set, blykt hoe'n misse rekken dat belied west hat. Elkenien dy't yn de soarch wurket is in held, seit Rutte. In superheld dêr't wy de hantsjes foar stikken klappe moatte. Ik sjoch allinne gewoane minsken dy't dûbelde tsjinsten draaie, foar ûnmooglike beslissingen komme te stean, emosjoneel en fysyk sa stikken sitte dat it leger byspringe moat, ferpleechkundigen dy't yn de tropen wurke ha, studinten en minsken dy't al mei pensjoen wiene.

De SER presintearre foarige wike in rapport oer de soarch fan de takomst. De konklúzje dêrfan is dat dy soarch in ûnhuerich protte wurkkrêften tekoart komme sil. Op dit stuit wurkje dêr 1.4 miljoen minsken, yn 2040 moatte dat der mear as 2 miljoen wêze. Om dat te heljen moat der hiel wat barre. Op it mêd fan technologyske ynnovaasje, mar benammen as it giet om in better salaris, in better loopbaanperspektyf en tiid om trochleare te kinnen. It is toch nuver dat gjin fitale beroppen as direkteur, manager en konsultant gemiddeld fiif kear safolle fertsjinje as minsken op de wurkflier. Dat moat oanpast wurde. Allinne sa kin de soarch rjocht dien wurde. Gjin marktwurking, mar gearwurking. Oer de folle breedte fan de maatskippij. "