PvdA Harns bliid foar Hein Kuiken: "Dit is in hiele moai kâns"

Kuiken sil op koarte termyn al úteinsette yn Ljouwert. De PvdA yn Harns sil dus sels ek sykje moatte nei in nije wethâlder. "We sille tiisdeitejûn mei de fraksje om tafel oer hoe't we it oanpakke sille en dan sykje wy nei geskikte kandidaten. It is in moaie perioade om je yn te wurkjen en bekendheid op te dwaan. Bedoeling is dus ek dat de nije wethâlder ek fjouwer jier foar de folgjende termyn beskikber is."

Neffens Helvrich is der wol in oantal geskikte minsken dy't de partij foar eagen hat. "Ik neam fansels noch gjin nammen." Oft Helvrich sels yn oanmerking komme wol, lit er noch efkes bûten beskôging. "Jûn sille we mei de partij der oer prate. It liket my dan no ek net gaadlik om myn eigen politike ambysjes kenber te meitsjen."