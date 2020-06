Koerdyske mienskip Fryslân skokt oer oanslach: "Terreur trekt zich niks aan van grenzen"

As reaksje op de oanslach tinkt de Koerdyske mienskip yn Fryslân deroer in manifestaasje te hâlden tsjin dit geweld en tagelyk de autoriteiten te freegjen om mear feilichheid. Dat seit foarsitter Rashwan Sabraway fan de Koerdyske feriening Midia yn Ljouwert. Der wenje yn Ljouwert en omkriten meiïnoar sa'n 1.500 Koerden.

Neffens Sabraway is de mienskip djip rekke troch dizze oanslach yn it sintrum fan Ljouwert. "In Fryslân, in Leeuwarden. is zoiets nog nooit eerder gebeurd", seit Sabraway. "Maar we moeten ons geen illusies maken. Als een activist een keer op de zwarte lijst staat, maakt de woonplaats niks meer uit. Terreur trekt zich niks aan van grenzen."

Al earder oanslaggen

Der binne de lêste jierren al earder oanslaggen dien op Koerdyske politike aktivisten yn Nederlân, ûnder oare yn Den Haag en Almere. Sabraway is der fan oertsjûge dat it om in politike oanslach giet, ek al omdat in omke fan Zarza earder al troch in oanslach om it libben kaam yn Eastenryk. "Een Koerdische politieke activist is z'n leven nooit zeker", seit Sabraway. "In elk land met een Koerdische minderheid worden ze vervolgd. Dat gaat helaas door als ze naar een mooi en vrij land als Nederland verhuizen."

Sabraway ûnderstreket dat polityk geweld wol it alderlêste is dêr't de Koerdyske mienskip yn Ljouwert op út is. Der wurde dêrom, yn oerlis mei de famylje Zarza, plannen makke foar in freedsume protestmanifestaasje. Oer de krekte dei en foarm fan de manifestaasje wurdt noch neitocht.

Stim hearre littte

"Het herstel van Zarza staat op dit moment voor ons voorop. Maar we denken zeker na over een goede manier om onze stem te laten horen. Misschien wordt het een demonstratie, misschien een vergadering met burgemeester Buma." De Koerden wolle sawiesa it omtinken freegje fan de boargemaster en de plysje foar de risiko's dy't Koerdyske aktivisten sels yn Fryslân rinne.

De Nederlânske geheime tsjinst AIVD mei fan Sabraway alle fisumoanfragen út Iran wol wat skerper tsjin it ljocht hâlde. "Nederland moet z'n grenzen goed bewaken. Komt iemand wel echt hier naar toe om te studeren, of zit er iets anders achter? Dat moeten we wel zeker weten."