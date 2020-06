Friese assistent-scheidsrechters na ruim drie maanden weer actief in internationaal voetbal

De scheidsrechtersteams zijn maandag richting Griekenland gevlogen en moeten daar bij aankomst 24 uur in quarantaine. De scheidsrechters en assistenten zijn direct getest op het coronavirus. Tot de uitslag van de test bekend is moeten ze in zelfquarantaine.

Voorbereiding op Champions en Europa League

Volgens de Griekse bond wil ook de Europese voetbalorganisatie UEFA de Nederlandse scheidsrechters graag hebben. Op deze wijze kunnen 'Team Kuipers' en 'Team Makkelie' wedstrijdritme opdoen voor de wedstrijden in de maanden augustus. Dan staan namelijk de resterende wedstrijden van de Champions League en Europa League op het programma. Eerder konden deze wedstrijden door de coronacrisis niet doorgaan.

Returnwedstriden na drie maanden

Erwin Zeinstra zal met collega's van 'Team Kuipers' in actie komen bij de wedstrijd Olympiakos tegen PAOK Saloniki. Hessel Steegstra en Mario Diks, zullen in 'Team Kuipers' de wedstrijd Aris Saloniki tegen AEK Athene leiden.

Het bijzondere aan beide duels is dat de eerste wedstrijd al in maart werd gespeeld, net voordat de coroncrisis uitbrak, en nu pas de return.