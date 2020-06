Binne sportskoallen en sauna's der klear foar om op 1 july wer iepen te gean?

Net elkenien sil fuortendaliks wer iepen op 1 july. As it no mei of net fan premier Rutte, sauna De LeeuwerikHoeve yn Burgum hâldt de doarren noch even ticht. Se ha krekt in grutte ferbouwing en útwreiding dien en binne noch net hielendal klear. De sauna sil op 6 july iepen, mar wrakselet mei it beheinde tal minsken dat komme mei.

"Op het moment, en zeker in de wintermaanden, moeten we op de helft van de capaciteit gaan draaien. En dat met deze omvangrijke investering, daar wordt je niet echt vrolijk van", seit eigener Eric Humme.

Yn it begjin fan de coronakrisis hat er der wol wekker fan lein, mar no jout hy him oan de situaasje oer. "Je hebt het zelf niet in de hand. Normaal gesproken, als je een fout maakt, kun je bijsturen en weet je dat het weer goedkomt. Maar het is gewoon overmacht. Daar kun je wel wakker van blijven liggen, maar we kunnen er toch niets aan veranderen. Dus we gaan zien hoe het loopt."