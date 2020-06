"Tal fysike lessen NHL Stenden kin wol omheech, omdat corona hjir minder spilet"

Dêr't de gebouwen fan NHL Stenden in pear wiken lyn noch folslein leech wiene, binne no wer in pear losse groepkes studinten te sjen yn de gongen. En ek yn de kolleezjesealen sitte wer wat minsken. Matthijs Rutten fan it fasilitêr bedriuw is der wiis mei. "Het is fijn om weer wat leven in de gebouwen te zien. De hogeschool is een plek om elkaar te ontmoeten en juist dat kon de afgelopen maanden niet."

En noch altyd kin dat net in soad. Want der is noch altyd mar in hantsjefol minsken yn de gebouwen oan de Rengersleane. "Normaalgesproken zijn hier zo'n 5000 mensen op een dag. Nu zijn dat misschien 300. Dus de kans dat je een bekende tegenkomt, is nog vrij klein."