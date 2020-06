Diemers yn groepsapp Feyenoord: "Berghuis was de eerste die me welkom heette"

"Wereldclub"

De Ljouwerter is grutsk op syn transfer nei Feyenoord. "Ik heb de afgelopen jaren keihard gewerkt en daarom is dit voor mij de ultieme beloning. Feyenoord is een wereldclub", fertelt Diemers. Wat him ek grutsk makket, is dat al syn ynvestearringen him no útbetelje.

"Mijn vriendin heeft ook wel eens gezegd: 'doe eens normaal, doe eens rustig'. Maar, ik wil per se echt iets in mijn carrière bereiken. Zij staat daar natuurlijk 100 procent achter, alleen ik doe daar heel veel voor. Ik ga vroeg naar bed, eet goed en gezond. Nu zegt ze: 'ik begrijp heel goed wat je er allemaal voor hebt gedaan om hier te komen'. Daar ben ik het meeste trots op. Het is ook leuk dat heel veel mensen dat erkennen."