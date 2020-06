Drugsdealer Ljouwert trappearre mei 79 boltsjes yn ûnderbroek

In 24-jierrige Ljouwert hie syn yllegale ferkeapguod op in bysûnder plak op 'e lea by him, sa die moandei bliken. De man waard trappearre mei drugs yn syn ûnderbroek. It gie om 79 boltsjes, nei alle gedachten mei kokaïne en heroïne, en fierders 700 euro oan kontakt jild.