Nije stichting wol dúdlikens en mear frijheid foar bewenners soarchynstellingen

Minimale easken

Der moatte minimale easken komme foar de frijheid fan de bewenners, seit Bijma. Neffens har binne der yn it hiele lân gefallen yn soarchynstellingen, dêr't de strange maatregels slimme gefolgen ha.

"It binne hiel skrinende ferhalen. Oer minsken dy't yn trije moannen fan licht demint nei swier demint gien binne. Minsken yn de lêste faze fan harren libben, dy't oan it stjerren binne, dêr't de famylje himel en ierde bewege moat om der überhaupt by te meien om ôfskied te nimmen. Minsken dy't lichaamlik hiel bot efterút gien binne, omdat se der in pear moannen net út koene."

De stichting wol yn petear gean mei de minister en de ynspeksje. Bijma: "En mocht dat neat opleverje, dan is in koart pleit de folgjende mooglikheid."