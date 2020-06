VVV's Waadeilannen freegje om rappere ferromming passazjiers feartsjinsten

Dûbelop

De hoareka wurdt al hurd troffen, mar no't de boaten ek mar foar de helte fol meie, giet it dûbelop. De bedriuwen op de eilannen dy't libje fan it toerisme, meitsje harren grutte soargen foar de simmer.

Minder kâns op besmetting

Nederlânske toeristen wolle graach nei de eilannen komme. Dat is troch alle regels dreech. "De eilanden zijn een zeer goed alternatief voor het buitenland omdat er minder buitenlandse reizen zullen plaatsvinden," stiet yn it brief oan de steatssekretaris. "Dat zorgt ook voor minder kans op besmetting vanuit het buitenland."

Hege wurkdruk

Der binne net genôch ekstra boaten om de klap op te fangen. Mear farre is neffens de VVV's ek gjin opsje, om't de wurkdruk by it personiel fan de boaten no al heech leit.