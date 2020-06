Kitesurfers moatte geduld ha mei nije spots: "We hebben te maken met wet- en regelgeving"

Dat is nijs dat kitesurfer Felix Maks leaver net heart. Hy kite al sûnt it begjin fan de sport yn 2000 en hat yn al dy jierren gjin feroaring sjoen yn it oantal kitespots.

Petysje

"De gesprekken lopen elke keer ergens op stuk", seit Maks. "Ik denk dat we nu op een punt zijn gekomen dat we alle neuzen dezelfde kant op moeten hebben. Dat moeten we niet weer een seizoen uitstellen. Zeker dit seizoen met de coronamaatregelen. Iedereen blijft in eigen land, iedereen gaat nu surfen met mooi weer."

Fandêr dat Maks no in petysje begûn is, om noch mear omtinken te freegjen fan gemeenten en de provinsje.