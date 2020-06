UNIS Flyers freed mei Thialf om tafel oer nij hierkontrakt

Ofspraken

It iishockeyseizoen begjint noch net, mar der moatte fansels wol ôfspraken makke wurde oer it nije seizoen. Dêr hoopje de UNIS Flyers en Thialf de kommende wiken út te kommen. Neffens Thialfdirekteur Marc Winters is it in 'regulier overleg' wêryn't se fan gedachten wikselje oer it folgjende seizoen.

Earder hat Henk Hoekstra, foarsitter fan de Flyers, al oanjûn dat de klup net folle mear hier betelje wol. "De petearen moatte reëel wêze. Wy binne ien fan de djoersten yn Nederlân kwa hier dy't we betelje", sei Hoekstra yn april doe't dúdlik waard dat it kontrakt opsein waard.