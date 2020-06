Burdaard krijt eigen bierke: Burdaarder Blond

It idee foar in eigen mienskipsbierke ûntstie foarich jier yn multyfunskjoneel sintrum It Spektrum. It bierke sil dêr ek te krijen wêze. Boppedat is it te keap by ferskate kroegen en winkels yn de omjouwing. De opbringst wurdt brûkt foar lokale inisjativen yn it doarp.