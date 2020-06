Twivel soarget foar te min recyclejen fan ôffal

Yn Fryslân smite wy mar de helte fan al it ôffal dat recycle wurde kin yn de juste kontener. Dat docht bliken út in ûndersyk fan ûndersyksburo OnePoll. Ut it ûndersyk docht bliken dat der noch flink wat winst te heljen falt as it giet om it op 'e nij brûken fan ús ôffal.