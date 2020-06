Feanster skoalle docht mei oan lanlike proef fleksibele fakânsje

In skoaljier hat fyftich leswiken en dat bliuwt sa. Nij is it sels yndielen fan de 975 oeren ferplichte lestiid. Foarhinne telden de oeren yn de reguliere skoalfakânjes net as ûnderwiistiid, mar no wol. Learlingen kinne mei fakânsje as se dêr ferlet fan hawwe.

De skoalle tinkt dat dat it learfermogen ferbetteret en ek de kwaliteit fan it ûnderwiis. Omdat de fakânsjes ferspraat opnaam wurde, binne der minder bern tagelyk oanwêzich en is der mear rêst.

De proef mei de fleksibele fakânsjes giet yn op 1 jannewaris takom jier.