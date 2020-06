Flaaksrûte yn Noardeast-Fryslân wer fan start

It plan foar de Flaaksrûte ûntstie yn it Kulturele Haadstêd-jier yn 2018. It projekt krige dêrnei in ferfolch en is dit jier foar it tredde jier op rige iepen. Runia is wiis mei alle minsken dy't harren ynsette om besikers sjen te litten hoe bysûnder oft flaaks is. "It wurdt fanút it ferline brûkt foar ferskate tapassingen, lykas it flechtsjen fan einekuorren. Dêr komme hieltyd mear tapassingen by. Sjochst no ek dat flaaks as biologyske boustof hieltyd faker brûkt wurdt yn de bousektor", fertelt Runia grutsk.

It is heech tiid dat it geitewollesokkenimago fan flaaks ôfgiet, fynt Runia. "It is sa'n prachtich produkt. Dat soe folle mear ferboud wurde moatte."