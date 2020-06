Heerenveense Boys krijt twadde keunstgersfjild

Heerenveense Boys hat al sûnt in lytse tsien jier in keunstgersfjild, mar dêr komt in nij fjild by. Foarsitter Van der Meer leit út wêrom't dat nedich is. "De besetting fan ús fjilden is grut. De kondysje fan ús gewoane fjilden is minder, dêrom bouwe wy ús haadfjild om ta keunstgersfjild."

Finansjele oerienkomst

De finânsjes wiene in útdaging, jout de foarsitter ta, mar it is yntusken regele troch in oerienkomst mei de gemeente. Van der Meer: "De gemeente hat yn it belied te stean dat elke klup 25 prosint fan it bedrach sels bydrage moat. Wy ha de ôfrûne jierren oergryslik ynvestearre yn ús klup. Dêr komt dit bedrach oerhinne. Dat slagge ús net en wy koene dit jild ek net liene by in bank. Fandêr dat wy in regeling troffen ha mei de gemeente. Wy kinne it jild liene en betelje dat yn in bepaalde termyn werom. Us leden ha ús tastimming jûn om dat te dwaan."

Nij seizoen

De ôfrûne wiken waarden de hannen al flink út de mouwen stutsen. Sa waarden de reklamebuorden fuorthelle en waarden de nedige tariedingsmaatregels troffen. Doel is dat it nije fjild begjin septimber klear is. "Hooplik kinne wy ús dan tariede op it nije seizoen", fertelt de foarsitter. "It soe skande wêze as wy mei sa'n moai fjild allinnich traine meie."