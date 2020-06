Stadionplan KNVB stimt SC Hearrenfean-direkteur Roozemond posityf

Foar in klup as SC Hearrenfean soe it betsjutte dat der sa'n fiiftûzen minsken by in wedstriid wêze kinne. "Ik denk dat het heel erg goed kan in ons stadion", seit Roozemond. "Er is ruimte zat. Waar je goed naar moet kijken, is hoe je dat doet met aan- en afvoer van toeschouwers." Dêroer wurdt ynkoarten praat yn it regionale feilichheidsoerlis yn Fryslân. "Wat we duidelijk moeten hebben is hoe we dat gaan doen met de horeca en de toiletten. En moeten toeschouwers bijvoorbeeld mondkapjes op?"

Oardel meter ôfstân yn it stadion

Bruls tinkt dat it fuotbaljen mei publyk goed kontrolearber is. Hy is der ek fan oertsjûge dat it goed mooglik is de oardel meter ôfstân oan te hâlden. Finansjeel soe it in moaie opstekker wêze foar de fuotbalklups, ferlike mei it senario wêryn't de stadions hielendal leech bliuwe.

By guon klups wurdt neitocht oer it tydlik fuortheljen fan de steanplakken. Dan wurdt it ôfstân hâlden makliker. Roozemond sjocht dat net sitten: "Dat is een kostbare ingreep. Wij zijn ook juist bezig met uitbreiding van het aantal staanplaatsen bij Nieuw Noord."

Wannear wer fuotbalje?

It is noch net dúdlik oft de fuotbalkompetysje yn septimber echt wer los kin. It beslút dêroer falt mooglik dizze wike.