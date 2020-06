Monumint foar 75 jier frijheid op De Jouwer fernield

"Ik tink dat it dronkemanswurk west hat", seit Jan Vermaning, foarsitter fan Stichting Nationale Herdenking Joure, "Ik kin mysels net foarstelle dat der wat oars efter sit." It monumint wurdt no opromme, it is neffens Vermaning net mear te meitsjen. Hy docht oanjefte by de plysje.

Boadskip jaan

Vermaning tinkt net dat se derachter komme wa't it dien hat, mar troch oanjefte te dwaan wol hy wol it boadskip jaan dat dit net kin.

It monumint is earder dit jier makke troch scoutingsleden fan de Jouster Borgergroep yn gearwurking mei de Stichting Nationale Herdenking Joure, yn it ramt fan 75 jier frijheid. Se hiene de wite en kleure stientsjes sammele en op it goede plak dellein. It monumint lei sûnt 4 maaie yn it parkje Ter Huivra yn it sintrum fan De Jouwer. Op in lytse hûndert stientsjes stie in boadskip fan Jousters.