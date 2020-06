Feroaring is yn oantocht, tinkt âld-wurdfierder Martin Luther King: "Ga door"

Klinefelter wie útnûge om in ynlieding te jaan by de film. Dy giet oer de protestmarsen fan Selma nei Montgomery foar it stimrjocht fan swarte Amerikanen. Klinefelter wie dêrby belutsen. Mei syn bânrecorder ynterviewde hy ûnderweis in soad minsken. Hy sammele dêr de berjochten dy't de media net hellen.

Gjinien beoardielje op ôfkomst

Klinefelter learde in soad fan King: "De belangrijkste les was dat iedereen gelijk is. Hij behandelde de burgemeester hetzelfde is als de vuilnisman. Hij leerde me ook dat je niemand moet beoordelen op afkomst. Hij zag ook niet naar hoe je was, maar naar hoe je in de toekomst zou kunnen zijn. Hij wilde je ook helpen om dat te bereiken."