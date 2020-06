'Details oanslach op polityk aktivist yn Ljouwert moatte gau bekend wurde'

De Nederlânske oerheid moat sa gau as mooglik de details oer it stekynsidint fan ôfrûne freed yn Ljouwert publyklik bekend meitsje. Dat seit de Europeeske fertsjintwurdiger fan de Koerdyske Frijheidspartij (PAK). By it ynsidint waard Sadiq Zarza, in polityk aktivist, delstutsen.