Heakekruzen kladde op Starumer restaurant, eigeners dogge oanjefte

It restaurant is sûnt febrewars yn hannen fan Hans Kruidhof. Syn soan Bas runt it restaurant tegearre mei Bodhi Niermans. Bas waard sneintemoarn belle troch de buorfrou. Hy hat sels oant in oere as 3.00 nachts oan it wurk west, dus it moat bard wêze tusken 3 en 8 oere sneintemoarn. De kwast lei der noch by, seit er. Bas hat oanjefte dien by de plysje.

Ofdutsen mei flagge fan Starum

De heakekruzen binne mei terpentineferve oanbrocht, dus net maklik skjin te meitsjen. De jonges ha no earst in grutte Starumer flagge oer de heakekruzen hinne hongen.

Kruidhof en Niermans geane derfan út dat it in bewuste aksje west hat. "Als je wat stuk maakt dat doe je misschien impulsief, dit niet", neffens Niermans.

Gjin idee wêrom

Kruidhof hat gjin idee wa't derefter sitte kin. "We hebben geen klachten gehad, iedereen weet dat we keihard werken, we waren net klaar met schilderen eigenlijk."

Oft it te krijen hat mei dat se út Grins komme, oft omdat Bodhi heal-Yndonesysk is, kinne se har ek net foarstelle.