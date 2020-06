Heakekruzen kladde op it Alde Hearehûs yn Starum

Ien of meardere ûnbekende persoanen hawwe yn de nacht fan sneon op snein mei farve heakekruzen kladde yn Starum. Op de houten wanden fan restaurant It Alde Hearehûs stean twa heakekruzen. Dat skriuwt it Stavers Krantsie op Facebook. "Dit is geen kwajongensstreek of baldadigheid, maar ronduit walgelijk", stiet yn it online berjocht. Minsken dy't mear witte kinne har melde by de plysje of Meld Misdaad Anoniem.