Ferskate helptsjinsten binne sneintemoarn oproppen om in auto mei meardere ynsittenden út 'e sleat te heljen. De auto rekke op 'e kop yn it wetter by de Transveer op 'e Lemmer. Ek de traumahelikopter waard oproppen. Alle ynsittenden en in hûn koenen út 'e auto helle wurde, sa't it liket mei lichte ferwûnings. Hoe't it ûngemak krekt barre koe moat noch neier ûndersocht wurde.