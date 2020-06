Rebûlje op Flylân: dit jier gjin deitoeristen fan Teksel

Van der Veen tinkt dat der wat oars oan de hân is: "Ik begrijp dat ze (Posthuys en Waddenveer de Vriendschap red.) zelf geprobeerd hebben de vergunning voor het rijden op het strand in handen te krijgen." Bolt fan it Waddenveer lit dêr neat oer los. Wol dat it takom jier oars giet: "Dan is er een oplossing. We hebben de burgemeesters van beide eilanden er al over gesproken. Dit jaar gaat er niets veranderen, we moeten even op de blaren zitten." Hacke fan it Posthuys befêstiget dat se sjogge nei takom jier. Hy freget him ôf wêrom't der eins mar ien partij dat stik oer de Vliehors ride mei.

Van der Veen fan de Vliehors Expres hat it dreech: "We hadden echt iets anders voor ogen toen we het overnamen. Eerst corona en dan nu dit. Dit is een nachtmerrie aan het worden." Hacke fan it Posthuys jout al in iepening. Neffens him kin it allegear noch bêst oars. "Als hij nu zou komen en zou zeggen dat hij baalt van de hele situatie en zich er niet goed bij voelt dan gaan we gewoon praten. Dan kijken we vooruit, naar volgend jaar. Dan gaan we alles evenredig verdelen. Het is echt geen gesloten boek. We willen alleen alles wel duidelijk op papier."

Boargemaster Schokker

Boargemaster Tineke Schokker fan Flylân lit witte dat der petearen west ha, mar dat it in saak is fan de ûndernimmers.