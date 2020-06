Ljouwerter oanhâlden foar swiere mishanneling

It duo soe in rûzje oan it útpraten wêze, doe't de fertochte in mes pakte en de frou bedrige. Ek soe de Ljouwerter de frou dêrnei slein hawwe. Dêrby brutsen in tal tosken ôf. De frou is oerbrocht nei it MCL. De plysje hat de Ljouwerter oanholden foar swiere mishanneling.