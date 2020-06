Universiteit Wageningen sjocht brea yn Fryske stâlflier

De universiteit fan Wageningen sjocht brea yn de emisje-earme stâlflier fan it bedriuw A&S Techniek út Burgum. De flier, dy't in pear jier lyn útfûn is troch eigener Anne de Boer fan A&S, bestiet út rubberen tegels dy't de jarre trochlit wylst de stront der op lizzen bliuwt. Dy stront wurdt nei bûten skood en dêr mei strie fermongen.