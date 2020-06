Plysje manmachtich nei fjochtpartij yn Noardwâlde

It bliek úteinlik om in groep fan fjouwer minsken te gean, dy't mei inoar oan it fjochtsjen wie. Om't buertbewenners yngriepen, like it krekt oft in hiele groep mei inoar op 'e fûst gien wie. De helptsjinsten dy't ek te plak wienen, hoegden gjinien te behanneljen. Wat krekt de oanlieding wie foar de fjochtpartij, is net bekend.