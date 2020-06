Samen Terschelling: 'Kolleezje moat easkje dat Doeksen him oan ferfiersplicht hâldt'

De coronakrisis is neffens Samen Terschelling gjin ekskús foar Doeksen as konsesjehâlder om him net oan de ferfiersplicht te hâlden. "In concessieland heet dat bedrijfsrisico voor de concessiehouder en moet deze maar extra schepen inhuren om aan zijn vervoersplicht te voldoen. Ons college moet dus van de concessieverlener eisen dat de concessiehouder zich hier dus aan houdt", skriuwt Bos yn in brief.

Minder toeristen

Doeksen brûkt op dit stuit mar 40 persint fan de kapasiteit fanwegen de coronamaatregels. Dit soarget derfoar dat der minder toeristen nei de eilannen komme kinne.

"Het is toch echt te gek voor woorden dat ondernemers op Terschelling naast de strop van de corona ook nog opdraaien voor onnodig verlies aan omzet in het hoogseizoen doordat de concessiehouder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen! Zonder het hoogseizoen maximaal te benutten, zullen vele ondernemers het dit jaar niet redden", skriuwt Bos.

Samen Terschelling freget it kolleezje om der by de konsesjeferliener op oan te trúnjen dat Doeksen him oan de ferfiersplicht hâldt. "Doe het maximale, zo nodig via een kort geding", sa skriuwt Bos.