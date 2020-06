Swimbad Waadhoeke yn Menaam moat stipe krije

It swimbad soe net iepen fanwege de coronamaatregelen, mar hat no besletten om wol iepen te gean. Fan 1 july ôf meie der maksimaal 100 besikers yn it bad. Der wurdt oan tocht om yn tiidsblokken foar doelgroepen iepen te gean.

Der moatte noch al wat reparaasjes dien wurde foar't it bad iepen kin.