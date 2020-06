UPDATE: Plysje fynt lichem fan fermiste swimmer by De Lemmer

De KNRM hat mei rêdingsboaten fan De Lemmer en Urk op de Iselmar oan it sykjen west nei de man. De kustwacht hie in fleantúch en helikopter ynset en op it strân fan De Lemmer wie de brânwacht oanwêzich.

Om 15.00 oere waard de sykaksje troch de KNRM en de brânwacht staakt. De plysje hat de sykaksje mei in sonarboat oernaam. De plysje giet der doe al fanút dat de man net mear yn libben wie.

De plysje tinkt dat de man nei alle gedachten net swimme koe en sprekt dan ek fan in tragysk ûngemak.