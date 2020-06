Carmen Peper wol ljocht yn tsjusternis bringe mei har technomuzyk

"De nieuwe techno die ik draai heeft een melodisch kantje, waarmee je echt een verhaal kunt vertellen in je set", fertelt Carmen.

Se gie as jong famke al mei har âlden nei festivals. "Ze hebben me de scene laten zien. Vroeger was techno heel duister en nu is er een nieuwe stroming. Ik wil een combinatie maken en zo licht in de duisternis brengen, dat mensen hoop krijgen. Het is een rollende baslijn met harde kicks en daardoor heen zweefmuziek."

It moaiste fynt se it as se sjocht dat it publyk deryn opgiet. "Als mensen gaan knuffelen, dan denk ik, ja ik heb het gemaakt."