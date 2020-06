Hynstesport komt wer op gong, mar wedstriden meie noch net

Annigje Tolman fan KNHS Fryslân is bliid dat de hynstesport wer op gong komt. Mar dat bart wol op in hiel oare wize as foar de coronakrisis. "Dit is hiel oars as dat wy allegear wend binne, it is fantastysk dat it wer begjinne mei. Dêr libbet elkenien wol nei ta. Dit is stap ien, hjir moatte we earst mar bliid mei wêze."

Troch corona meie der gjin wedstriden organisearre wurde, dêrom is der sneon in saneamd mjitmomint. "It foarnaamste ferskil is dat der gjin klassemint opmakke wurdt. Se ride harren proef en krije dêr punten foar, mar der wurdt gjin klassemint opmakke of in earste plak takend," seit Tolman.