Kunstacademie Friesland kin wer fierder nei de lockdown

Troch de ynset fan meiwurkers, dosinten en kursisten liket it no dochs wer posityf. "We kinne wer kursussen oanbiede en kreas rekken hâlde mei dy oardel meter."

Wer oan it skilderjen

Sels is Boersma ek wer oan it skilderjen. "De natuer hat my der trochskuord en dat lit ik sjen yn myn nije wurk. Yn july en augustus hâld ik iepen atelier op de nije lokaasje, want ik ha der sin oan om it de minsken sjen te litten."