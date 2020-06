Plysje hâldt tafallich twa ynbrekkers yn Ljouwert oan

Yn earste ynstânsje hâlde de plysje se oan om't se sûnder ferljochting op de Heliconwei fytsten. By kontrôle die bliken dat se yn it plysjesysteem foarkomme fanwegen ynbraken. Dêrom binne de rêchsekken fan de fytsers kontrolearre.

By in man fan 31 jier út Ljouwert waard ynbrekkersark fûn en yn de rêchsek fan de oare man, in Ljouwerter fan 43, siet elektrysk ark. Op dat stuit wie net dúdlik oft dat bút makke wie by in ynbraak.

Alles is yn beslach nommen. Letter die bliken dat ynbrutsen wie by in wenning oan de Brederostrjitte yn Ljouwert en dat it ark dêr stellen wie. De beide manlju binne oanhâlden.