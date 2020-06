Piet Paulusma: "Earste hjitteweach komt deroan"

"Dy begjint tiisdei en duorret wol oant en mei it wykein. Dêrnei krije we grif wer buien, dat kin hast net oars."

Tiisdei begjint noch mei temperatueren om de 23, 24 graden hinne, mar dêrnei rint it op.

"Woansdei, tongersdei en freed is de sinne der folop by en hawwe we temperatueren fan sa'n 27 of 28 graden. Op tongersdei fier de provinsje yn sels 29 graden. Ek de nachten binne waarm mei 17 graden. Dus we kinne lang bûten sitte."