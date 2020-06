Soad filmkes makke by stekynsidint Ljouwert; mei dat wol?

Meie soksoarte filmkes makke wurde?

"Het mag wel, het is een openbare ruimte. Daarvoor geldt dat er in principe gefilmd mag worden. Je moet wel even opletten dat er ook een schending van het portretrecht kan zijn, want je voelt ook wel aan dat iemand op straat rondloopt en met een camera recht in je gezicht filmt. Maar het is niet verboden te filmen in openbare ruimtes."

Is dat wettich bewiis?

"Het is wettig bewijs. Laten we eens zeggen dat er niet gefilmd mag worden, bijvoorbeeld in een besloten ruimte. Stel je doet dat wel, daar staat een strafbaar feit op. Dat is ook wettig bewijs. Zelfs als het filmpje eigenlijk niet gemaakt mag worden, mag het gebruikt worden in de rechtszaal."

Is it in foardiel of in neidiel dat der safolle filmkes makke wurde?

"Dat is een nadeel als je kijkt naar de privacy. Op dat filmpje staan ook andere mensen die er niks mee te maken hebben. Die kunnen nu herkend worden en dan kan het in strijd met de privacy zijn. Het kan ook voordelen hebben, ik weet dat het in Rusland gewoner is dat er een camera op het dashboard staat, omdat ze daarmee verkeersongelukken goed kunnen zien."