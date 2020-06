Siart Smit tefreden oer online Oerol: "Veel nieuwe mensen bereikt"

"Het was natuurlijk totaal anders, het is met niets te vergelijken, we moesten wel veel improviseren. Normaal loop je rond op het festivalterrein of zit je bij een voorstelling en dan voel je meteen of het goed is en dat is nu op afstand. Het publiek moet het natuurlijk ook op een andere manier ondergaan", fertelt Siart Smit.

90.000 unike besikers

Ut de sjochsifers docht bliken dat minsken de foarstellingen online wol fûn ha. "We weten hoeveel mensen op de website hebben gekeken. Over vijf dagen hebben we 90.000 unieke bezoekers getrokken en dat overtreft onze verwachting. Bijvoorbeeld het nieuwe nummer van Nynke Laverman dat woensdag online kwam is echt een hit. Dat is heel veel bekeken, dat was echt een verrassing. Vorige week vrijdag wisten we nog niet dat dat in het programma zat."

"Van die 90.000 bezoekers zijn er 50.000 nieuwe bezoekers, dat zijn mensen die de laatste twee jaar niet op de site zijn geweest. We hebben altijd heel trouw publiek, maar we hebben dus ook een nieuw publiek weten te trekken. En dat willen we ook graag, dat is belangrijk. We willen een divers festival zijn met alle soorten kleuren, rangen en standen. Dus dan moeten er elk jaar weer nieuwe mensen bijkomen. Dat stemt ons wel vrolijk als je dit ziet ontstaan."

Online as nij ûnderdiel

Online kin ek yn kommende festivaledysjes in ûnderdiel wurde. "Hoe en wat weten we nog niet, maar dat gaat het zeker wel worden. Dit is niet het nieuwe Oerol, we gaan niet online. We willen graag samen zijn en elkaar ontmoeten. Dat verlangen zat er deze week wel in en ook die weemoed zat wel in het programma, maar het biedt wel andere mogelijkheden."

It festival wie breed tagonklik, minsken dy't net nei Skylge komme koenen, koenen it wol meimeitsje. By de foarstellingen is gebrûk makke fan ûndertiteling. "En we hebben dit jaar veel gedaan met een gebarentolk. Dus we waren nu ook toegankelijk voor een publiek voor wie dat anders niet zo was. We hebben ook programma-onderdelen gezien die alleen online kunnen, maar dat ook wel een extra laag aan het festival toevoegen. En zo het festival kunnen verdiepen en verrijken."