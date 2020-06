Slagge proef om ferhalejûn online te hâlden; ferfolch komt yn novimber

In eardere edysje fan de ferhalejûn, ôfrûne novimber, wie in grut sukses mei 350 ferhalen op 150 lokaasjes. De organisaasje wol dy dit jier wer hâlde, mar de kâns bestiet dat dy fanwegen de coronamaatregels net trochgean kin op deselde wize. Dêrom is in proef dien mei in online ferzy, foar in publyk fan 50 digitale harkers. Dy proef mei de trije fertellers is goed ferrûn.

De organisaasje makke ek bekend dat de twadde ferhalejûn op freed 6 novimber is. It leafst mei fysyk oanwêzich publyk en oars digitaal.