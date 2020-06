Jorrit mei nei 12 wiken op de soarchbuorkerij wer in wykein nei hûs

Mar dan wol in sneon sûnder dat de bewenners nei hûs koene. En útlizze wat der oan de hân is, wie lestich. "Sels nei safolle wiken freegje se noch wannear't de bus komt om nei de deibesteging te gean."

Jorrit snapte it wol, sa seit Jacqueline Werkhoven, mem fan Jorrit. Hy mocht net nei hûs, mar der mocht wol sa no en dan besite komme. "En dan hiene we it der efkes oer en ik wit dat er it wol begriep."

It kin wer

By Nocht en Wille seagen se alle kearen út nei de parsekonferinsjes fan Rutte en it kabinet. "We woene elke kear witte oft we al wer mear mochten. En we sieten no eins te wachtsjen op de datum fan 1 july, mar we hawwe dochs besletten om de bern no al wer nei hûs gean te litten. It kin wer."

Jorrit praat net, mar op it momint dat de doar iepen giet, kinne je oan him sjen dat er bliid is dat it safier is dat er wer nei hûs mei. Oan de hân fan mem Jacqueline giet er nei de auto. "Wij sille wol efkes in feestje fiere no. Der is taart en we krûpe mekoar ekstra oan."