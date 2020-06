Ekonomyske plus fan 30 miljoen foar bedriuwen Lauwerseach nei baggerwurk

Dat is dan ek lean nei wurkjen, want de haven sels hat dat baggerjen yn gong setten, seit havendirekteur Harm Post.

Noch hieltyd op djipte

It Westgat is wichtich foar de haven fan Lauwerseach. En doe't dat hieltyd ûndjipper waard, wie dat te fernimmen. Net alle skippen koene der mear komme. Foar Rijkswaterstaat wie it ek wat nijs; baggerjen yn de bûtendelta wie wol wat in aventoer. Mar dat is slagge, sa die earder dizze wiken bliken doe't bekend waard dat de geul yn dit hiel dynamyske gebiet der noch hieltyd is en goed op djipte.

Al sil der noch wol wat ûnderhâldswurk nedich wêze, omdat er smeller wurdt, seit havendirekteur Harm Post dy't goed fernimme kin dat de haven fan Lauwerseach wer goed berikber is: "Het heeft gebracht dat de wat grotere kotters die niet meer door het Westgat pasten de weg naar Lauwersoog weer terug hebben gevonden. En de economische spin-off daarvan is berekend op ergens tussen de 25 en de 30 miljoen euro. Dat zijn enorme positieve effecten voor een haven als deze." Der wurdt op dit stuit wurke oan in fergunning foar it ûnderhâldsbaggerjen.

Corona

Fansels hawwe ek de bedriuwen dêr't it hjir om giet ek lêst fan de gefolgen fan it coronafirus. De fiskers fiskje net mear omdat de fraach fuortfallen is trochdat safolle restaurants ticht wienen en mar beheind iepen gean.