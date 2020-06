Advokaten fan kantoar Anker & Anker ferdigenje Syryske terrorismefertochte

De 24-jierrige man út Syrië dy't ôfrûne tiisdei oanhâlden is yn it asylsikerssintrum fan Balk wurdt bystien troch de advokaten Erik Stoeten en Maaike Kampen fan kantoar Anker & Anker út Ljouwert. It foararrest fan de man is mei fjirtjin dagen ferlinge.