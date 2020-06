Fernielingen yn natuergebiet Bûtenfjild: "Wat foar sin hat soks?"

"Je wolle minsken gastfrij ûntfange", seit distriktshaad Jan Jelle Jongsma fan It Fryske Gea. "Mar troch al die fernielingen wurdt it der net makliker op. Dêr sit wol in spanningsfjild op. Dan ha je in protte ekstra kosten, mar je wolle ek net alles fan beton ûntwerpe om it mar 'hufterproof' te krijen."

Jongsma rint troch natuergebiet Bûtenfjild yn Feanwâlden. Oer in paadsje fan 100 meter bliuwt er stean by in pear tegels. "Hjir binne lêsten ek al in pear tegels derút helle en nei alle gedachten yn it wetter goaid. Dy ha we no ferfongen, mar it is skande fan it jild."

It paadsje einiget by in houten húske dêr't minsken efkes op in bankje sitte kinne. It dak fan it húske is ek troch fandalen ûnder hannen nommen. "Sjoch, in planke is der útslein", seit Jongsma, wylst hy it in peal fan it dak beetpakt. It húske stiet by it wetter en leit bûtenút. "Hjir is it rêstich", ferfolget Jongsma syn ferhaal. "Je wolle de minsken hjir hinne ha, want dan kinne se genietsje fan de natuer, mar der is in lyts groepke dat it foar oaren bedjert."