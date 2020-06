Ien besite yn 'e wike yn Foswert, strange coronaregels 'yn striid mei minskerjochten'

Berber Bijma har heit (90) wennet yn Foswert. De âld-boer mei graach bûtendoar komme en fielt him neffens eigen sizzen no 'in finzene' fan de soarch. "Us heit wol stommegraach wer ris by ien fan syn dochters yn de tún sitte of in iisko ite oan de Dokkumer Ie, mear net", fertelt frou Bijma. "Hy wol graach werris ûnder de 'gewoane' minsken komme."

In pear moanne lang mocht net ien op besite komme by de njoggentich bewenners fan Foswert. Ofrûne moandei waard de besikersregeling in bytsje ferromme, mar net genôch nei de sin fan Bijma en syn famylje, want it bliuwt by ien besite yn 'e wike foar twa fêste besikers. Pakesizzers falle dan al gau bûten de boat.